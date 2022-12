Der Guntersdorfer Brunnen strahlt für einen guten Zweck

HERBORN-GUNTERSDORF. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause haben sich die Guntersdorfer kürzlich wieder zum "Lichterglanz am Brunnen" versammelt. 150 Besucher folgten dem Aufruf der Landfrauen, um am geschmückten Brunnen bei Glühwein, Kinderpunsch und Bratwürstchen besinnliche Stunden zu verbringen. Für den Rahmen sorgte der MGV "Liederkranz" Guntersdorf, der die Besucher auch zum gemeinsamen Singen einiger Weihnachtslieder animierte. Traditionell ist der "Lichterglanz" eine Spendenaktion für einen guten Zweck. Die Landfrauen freuten daher sehr, dass in diesem Jahr rund 2000 Euro zusammenkamen.