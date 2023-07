Der Plan fürs Herborner Oktoberfest steht

Zünftig und urgemütlich soll es am 8. und 15. Oktober bei den beiden Frühschoppen zugehen. Die „Egerländer 6“ machen am ersten Wochenende den Anfang und feiern so ihre Oktoberfest-Premiere in Herborn. Der Musikverein Herborn-Seelbach sowie die „Top Ten“ sind dann traditionell am zweiten Wochenende dabei. Hier ist der Eintritt frei.