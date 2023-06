„Der Sport hat uns zusammengebracht“

Das jüngste von fünf Enkelkindern, Stella, wohnt heute mit den Großeltern in dem 1974 erbauten Eigenheim in Burg. Hier fühlen sich die Jubilare bestens aufgehoben und durch die Töchter und Enkeltöchter bestens versorgt. „Wir sind rundum zufrieden. Große Reisen hat es dafür nicht gebraucht“, erklärt Ingeborg Lotz, die wie ihr Mann noch in der Lage ist, die häuslichen Aufgaben zu erledigen. Und Arnold Lotz löst noch täglich das Kreuzworträtsel in der Zeitung.