„Deutschland wie es singt und klingt“

Herborn. Am Dienstag, 3. Oktober wird wieder auf dem Herborner Marktplatz gesungen. Los geht es um 19 Uhr. Lieder von Freiheit und von Hoffnung erinnern an die friedliche Wende in Deutschland. Dazu wird mit Kerzen und kurzen Gedanken an den Geist der Gebete und Demonstrationen in der Endzeit der DDR erinnert, um auch in dieser Zeit für Zusammenhalt und Frieden einzustehen. Wie schon im vergangenen Jahr laden die katholische und evangelische Kirche in Herborn alle Gruppen und Menschen ein, in dieser Sache ihre Stimme zu erheben und stimmen ein in die gleichen Lieder, die im ganzen Land zur gleichen Zeit auf mehr als 260 anderen Marktplätzen genauso gesungen werden wie an der Dill.