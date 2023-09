Diakonie feiert Gottesdienst

Herborn-Burg. Unter dem Motto „Wir. Für. Dich.“ feiert die evangelische Kirchengemeinde Ambachtal den Gottesdienst am Diakonie-Sonntag, 19. September. Beginn ist um 10 Uhr in der Burger Kirche. Mitarbeitende der Diakonie-Pflegestation Herborn-Sinn haben diesen Gottesdienst gemeinsam mit Dorothea Reeh vom Burger Kirchenvorstand vorbereitet. Im Gottesdienst berichten verschiedene Menschen über ihre ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Berührungspunkte mit Pflege. Die Predigt im Gottesdienst hält Dekan Andree Best aus Herborn. Im Anschluss wird zu einem Imbiss eingeladen.