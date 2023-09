Die 7. Herborn Classics präsentiert automobile Schätze

Ab circa 7.30 Uhr treffen die automobilen Schätze auf dem Firmengelände des Autohauses Hoppmann, Burger Landstraße 42, ein. Sie können dort bis zum Start um 9 Uhr besichtigt werden, kündigen die Veranstalter an. Um 9 Uhr dann starten die Teilnehmer zur ersten Ausfahrt durch die Innenstadt von Herborn in den südlichen Lahn-Dill-Kreis. Nach einer rund zweistündigen Rundfahrt werden die Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen ab 11.30 Uhr in der Innenstadt von Herborn zurückerwartet, wo sie dann auf dem Korn- und dem Holzmarkt besichtigt werden können.