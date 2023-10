Die Künstlergilde Herborn lässt die Farben los

Als Gastausstellerin zeigt Gaby Klier zwei Tuschemalereien auf handgeschöpftem Papier. Regina Sommers Bilder entspringen Erinnerungen an besondere Orte und Momente, in Acryl auf Leinwand gebannt. Zu sehen sind ferner Gesichter, festgehalten teils fotorealistisch in Öl, teils modern in Acryl. Und Anna Wong greift in zwei Werken den Zeitgeist ihres Berlins der 1990er-Jahre auf.