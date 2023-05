Die Tierparkentdecker suchen Verstärkung

Herborn-Uckersdorf. Der Tierpark Herborn sucht neue Mitglieder für die Jugendgruppe des Tierpark-Fördervereins „Tierparkentdecker“. Die Kinder zwischen 7 und 12 Jahren treffen sich einmal im Monat für circa zwei Stunden, um gemeinsam Tiere und die Natur zu entdecken. Mal geht es um die Tiere im Tierpark, mal um Fledermäuse, die Bienen oder das Leben an Bach und Teich. Das Programm ist abwechslungsreich gestaltet. Den diesjährigen Start macht Vorstandsmitglied Dirk Behnert am Samstag, 6. Mai, um 17.30 Uhr mit einer Vogelstimmenwanderung. Treffpunkt ist im Eingangsbereich des Tierparks in Uckersdorf. Wer Interesse hat, mehr über die heimischen Vogelstimmen zu erfahren (auch die Eltern sind eingeladen mitzulaufen) wird um kurze Rückmeldung per E-Mail an foerderverein@tierpark-herborn.de oder per Telefon unter 02772-42522 gebeten. Die weiteren Termine können unverbindlich per Mail angefragt werden.