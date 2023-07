„Die zwölf Geschworenen“ tagen in der KuSch

In der Ankündigung der KuSch heißt es zum Stück: Reginald Roses „Die zwölf Geschworenen“ setzt mit dem Ende der Verhandlung ein, als sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen. Man lernt zwölf New Yorker Männer und Frauen kennen, deren einzige Gemeinsamkeit es ist, in diesem Mordprozess einen einstimmigen Schiedsspruch zu fällen. Da der Fall eindeutig ist, wird mit einem raschen Ende der Sitzung gerechnet. Elf der Geschworenen sind sich sofort einig: Der Angeklagte ist schuldig. Einer jedoch stellt sich gegen die Mehrheit: Er hat einen begründeten Zweifel und plädiert deshalb für nicht schuldig.