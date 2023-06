Diebe im Herborner Freibad

Die Diebe, teilt Polizeipressesprecherin Kerstin Müller mit, seien offenbar zunächst über einen Zaun geklettert, um in die Freizeiteinrichtung zu gelangen. Die Täter seien dann zum Bademeisterhäuschen gegangen. Dort schlugen sie die Glasscheibe der Eingangstür ein, um hineinzugelangen. Ohne Beute machten sich die Unbekannten aber wieder aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 20.30 Uhr am Freitagabend und 6.35 Uhr am Samstagmorgen im Bereich der Friedrich-Birkendahl-Staße aufgefallen? Hinweise nimmt die Herborner Polizei unter Telefon (02772) 47050 entgegen.