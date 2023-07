Ein Mann, der auch in Herborn alles gibt

Herborn. Andreas Rebers ist ein Kabarettist, der dem Weltuntergang mit Witz und Ironie entgegentritt. „Es steht schlecht um den Humor in Deutschland“, erklärt er am Donnerstagabend in der restlos gefüllte „KulturScheune“ („KuSch“). „Wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen willst, musst du die Menschen zum Lachen bringen“, verkündet der Hauswart des Herren, der wahlweise auch praktizierender Teilzeitjude, Gelegenheitschrist und Freizeitmuslim ist. Nur ein Experte fürs betreute Denken will er nicht sein. Dafür nimmt er auch das „KuSch“-Publikum in die Pflicht. Ihm zeigt er auf, wie man den immer verrückter werdenden Lebensumständen mit herrlich verrückten Gedanken Paroli bietet.