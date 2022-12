Er fängt Alpakas, von denen sie nur träumt

Zufällige Reisebekanntschaften wie Joe aus Amerika, Lena aus Düsseldorf und Tiffany aus Australien tauchen ebenfalls auf und bereichern - jeder für sich - dieses halbjährige Abenteuer, für das letztlich gilt: "It is always the same: There will be sunshine after rain!" ("Es ist immer das gleiche: Auf Regen folgt Sonnenschein!") - eine Erfahrung, die die "Reisegruppe Ehrenfeld" auch und vor allem in Südamerika gemacht hat und mit der das Duo sich anschickt, die deutschen Bühnen zu erobern.