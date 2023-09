Evensong in der katholischen Kirche Herborn

Herborn. Am Samstag, 23. September, findet in der katholischen Kirche St. Petrus Herborn ein Evensong statt, Beginn ist um 19 Uhr. Dieses Format ist ein musikalisches Abendlob, das besonders in der anglikanischen Kirche ein fester und regelmäßiger Bestandteil das ganze Jahr über ist. Musikalisch gestaltet wird der Evensong in Herborn von den katholischen Kirchenchören Dillenburg, Herborn, Sinn/Bicken und Driedorf, die von Sebastian Munsch an der Orgel begleitet werden. Zur Aufführung unter der Leitung von Kantor Joachim Dreher kommen unter anderem Werke von Tallis, Berthier und Monk. Die Liturgie hält Pfarrer Christian Fahl. Ein Kostenbeitrag wird nicht erhoben.