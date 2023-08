Ex-Herborner: Wie mit dieser „tickenden Zeitbombe“ umgehen?

Ein Wohngebäude auf dem Gelände der Herborner Vitos war vermeintlich Tatort einer Brandstiftung und zweier sexueller Handlungen an ihm schutzlos ausgelieferten geistig Behinderten, für die sich ein Ex-Mitbewohner mit Wurzeln in Mannheim derzeit von der 1. großen Jugendkammer des Landgerichts Limburg verantworten muss.

21-Jähriger ist dreier Taten in der Vitos angeklagt. Sensible Befragung des vermeintlichen Vergewaltigungsopfers am zweiten Prozesstag in Limburg.