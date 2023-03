Exkursion durch die „Gasseschlucht“

Herborn. Die Freunde der Flora Herbornensis laden für Samstag, 1. April, zu einem Rundgang mit dem Thema „Frühlingserwachen“ auf dem Karst- und Höhlenlehrpfad durch die „Gasseschlucht“ zwischen Breitscheid und Erdbach ein. Treffpunkt ist am Schützenhaus in Erdbach um 15 Uhr. In der Nähe gibt es Parkmöglichkeiten. Die Strecke ist circa 3 km lang, kann aber eigenständig von Teilnehmern verkürzt werden. In der Gasseschlucht werden die Teilnehmer von einem Blütenteppich mit Frühlingsblüher erwartet. Für die jüngeren Teilnehmer gibt es auch noch einen Abstecher in die „Steinkammern“. Eine kleine Taschenlampe wäre hierfür sinnvoll. Bitte an festes Schuhwerk und evtl. Wanderstöcke denken, da der Weg teilweise durch feuchtes Laub rutschig ist. Die Exkursion wird von Anne Krüger-Zechlin geleitet und ist kostenfrei.