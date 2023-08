Herborn / Haiger-Offdilln. Die Freunde der Flora Herbornensis laden für Samstag, 12. August, zu einer Exkursion in die Hauberge von Offdilln ein. In den Haubergen findet eine traditionelle Waldbewirtschaftung seit dem 15. Jahrhundert statt. Schaut man im Grundbuch nach, so trifft man heute noch auf die alten Bezeichnungen von „Stöcken“ und „Ruten“, dass sind die Maßeinheiten für die Haubergsgrundstücke. Bezahlt wurden sie damals noch in „Albus“ und „Pfennige“. Harro Schäfer führt die Teilnehmer um 15 Uhr durch die Hauberge. Treffpunkt ist in der Dorfmitte von Offdilln am Brunnen, oder um 14.15 Uhr auf dem Schießplatz in Herborn, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Im Anschluss lädt der Verein zu Kaffee und Kuchen ein. Die Veranstaltung ist kostenlos.