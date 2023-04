Fahrradtour mit Lesung zu den Glücksorten im Westerwald

Los geht es um 11 Uhr am Heisterberger Weiher (Parkplatz). Wer eine besonders sportliche Tour bevorzugt, startet bereits um 9.30 Uhr ab Marktplatz Herborn gemeinsam mit einem Tourenleiter des ADFC über den R8 hinauf nach Driedorf. Eine weitere Möglichkeit, nach Heisterberg zu kommen, besteht über die Blaue Linie des Verkehrsverbunds. Mit der Blauen Linie 521 ab dem Herborner Busbahnhof kann man den Fahrradanhänger nutzen und sich bequem nach Mademühlen bringen lassen. Von dort ist es nicht mehr weit nach Heisterberg. Ein ADFC-TourGuide begleitet auch diese Fahrt ab Herborn, damit auch nicht so Ortskundige die Strecke nach Heisterberg finden werden. Abfahrtszeit der Blauen Linie in Herborn ist um 9.55 Uhr.