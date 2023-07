Fahrradtour und Wandertour

Herborn. Der Westerwaldverein Herborn lädt für Sonntag, 30. Juli, zur Fahrradtour ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Ambachtalschule in Burg. Die Strecke mit einer Länge von rund 30 Kilometern führt über das Haigerer Tor zum Kornberg, am Wildweiberhäuschen vorbei zum Fahrradtunnel. Von dort geht es über Medenbach und Uckersdorf zurück nach Burg. Info und Führung Jens Apel Tel. 0171-1115882 oder Christiane Apel Tel. 0157-73325001. Die Wanderer treffen sich ebenfalls am Sonntag, 30. Juli. Los geht es um 9 Uhr am Schießplatz in Herborn. Von hier geht es in Fahrgemeinschaften zum großen Parkplatz am Aartalsee (Nähe Seehofhotel). Um 9.30 Uhr startet die rund 13 Kilometer lange (297 Höhenmeter), romantische Wandertour mit herrlichen Ausblicken auf den Aartalsee und naturhistorische Besonderheiten wie die „ alten Eichen und die Adlereiche“. Unterwegs laden mehrere Schutzhütten zur Rast ein (Sitzgruppe am Hubertusplatz) und nach Ende der Wanderung besteht die Möglichkeit zur Einkehr. Info und Führung: Dietmar Hornig Tel. 0151-10695838. Gäste sind willkommen.