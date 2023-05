Fahrt zum Landfrauentag auf dem Hessentag

Herborn. Der Landfrauen Bezirksverein Herborn/Dill fährt am Montag, 5. Juni, zum 60. Hessentag nach Pfungstadt. Alle Landfrauen sind zum Landfrauentag mit seinem bunten Programm eingeladen. Es bleibt noch genügend Zeit, sich die vielen anderen Attraktionen anzusehen. Der Fahrpreis inclusive Eintritt beträgt für Mitglieder 20 Euro, Nichtmitglieder zahlen 28 Euro. Abfahrt in Breitscheid ist um 8 Uhr an der Bushaltestelle Schule. In Herborn fährt der Bus um 8.15 Uhr am Schießplatz ab. Wer mitfahren möchte, muss sich bis zum 15. Mai bei Anneliese Kaltenbach unter Telefon 02777- 7211 anmelden.