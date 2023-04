Herborn. Im Rahmen eines Familienfestes weiht der TV Herborn am Samstag, 29. April, die neuen Outdoor-Turngeräte ein. Das Fest findet von 15 bis 18 Uhr am Turnerheim auf dem Rehberg statt. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Entsprechende kurzfristige Infos gibt es auf der Homepage und in den sozialen Medien.