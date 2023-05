Faszination Glocken

Herborn. Der Naturpark Lahn-Dill-Bergland lädt für Samstag, 8 Juli, zu einem halbtägigen Reisebusausflug ein. Mit Naturparkführer Dr. Jörg Wegerhoff erarbeitet sich die Reisegruppe Wissenswertes und Interessantes zum Thema „Glocken“: Von der Herstellung, über Geschichte, Funktion bis hin zur Anwendung. Im Reisebus geht es von in Herborn nach Sinn zur Glockengießerei Rincker, wo seit dem 16. Jahrhundert Glocken gegossen werden. Weiter geht es auf die Burg Greifenstein mit einem Besuch des Glockenmuseums. Abschließend wird noch der Glockenturm der mittelalterlichen Kirche in Ballersbach besichtigt. Die fünfstündige Fahrt beginnt um 13 Uhr am Herborner Bahnhof. Die Kosten betragen 43 Euro pro Person. Die Organisatoren bitten um Anmeldung unter joergwegerhoff@gmx.de oder unter Telefon 0172-1748810.