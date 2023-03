Herborn. Die evangelsiche Gemeinschaft Herborn lädt fü Freitag, 17. März, zu einem Vortragsabend unter dem Thema „Fit in den Frühling“ ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in der Kaiserstraße 24c. Durch den Abend führt Dirk Schmidt, Pastor der Gemeinde, A-Lizenz Coach und Ernährungsberater. Es wird um einen Unkostenbeitrag in Höhe von 5 Euro gebeten. Der an diesem Abend gesammelte Betrag wird dem Brotkorb in Herborn gespendet.