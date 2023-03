Herborn-Guntersdorf. Der SSV Guntersdorf bietet für Karfreitag, 7. April, frisch geräucherte Forellen to go an. Von 11.30 bis 13 Uhr können die Fische und selbstgemachter Kartoffelsalat am Bürgerhaus in Guntersdorf abgeholt werden. Das Essen muss vorbestellt werden. Möglich ist dies bei Jörg Heuser unter Telefon 02772-582312.