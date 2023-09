Franken sind in Herborn „bei den Finnen“

Herborn. „Gankino Circus“ gastiert am Freitag, 6. Oktober, ab 20 Uhr mit dem neuen Programm „Bei den Finnen“ in der Herborner Kulturscheune („KuSch“). Was der Franke für Bayern ist, das ist der Finne für Europa: Ein Exot aus dem Norden, wortkarg, wunderlich – und doch irgendwie liebenswert, erklären die Veranstalter.