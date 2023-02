Frauenfrühstück in Burg

Herborn-Burg. Die evangelische Kirchengemeinde Ambachtal lädt für Samstag, 11. März, zu einem Frauenfrühstück in das Gemeindehaus in Burg ein. Christina Scheffbruch-Schwalfenberg referiert um 9 Uhr zu dem Thema “Stark werden in stürmischen Zeiten”, musikalisch wird der Vormittag von Judith und Uli begleitet. Es wird um Anmeldung bis zum 6. März bei Monika Busch unter Telefon 02772-61626 oder bei Brigitte Engelbert unter 02772-922760 gebeten. Der Unkostenbeitrag beträgt 8,50 Euro.