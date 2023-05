Freunde aus Pertuis sind zu Gast in Herborn

Herborn. Herborn und Pertuis sind seit 55 Jahren verschwistert. Zur Vertiefung der Partnerschaft veranstaltet der Verein der Freunde von Pertuis, in Zusammenarbeit mit dem Pertuiser Partnerschaftskomitee und der Stadt Herborn, in der „Alten Färberei“ (Haus der Vereine) eine Kunstausstellung. Zu sehen sind Werke von vier Kunstschaffenden aus der französischen Partnerstadt und sieben aus Herborn. Ergänzt wird die Schau durch ein Begleitprogramm. Das vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds geförderte Projekt mit dem Titel „,EXPO 2023’”: Kunst vertieft Städtepartnerschaft” ist das Gegenstück zu der gleich gearteten Ausstellung in Pertuis im März 2022.