Für Herbstfahrt des Geschichtsvereins anmelden

Herborn. Eine Exkusion auf den Spuren herrschaftlicher Familien des Westerwaldes bietet der Geschichtsverein Herborn am Samstag, 9. September, an. Die Ausflugsziele sind Holzappel, Schloss Molsberg und der Burgsitz Waldmannshausen. Gestartet wird mit einem Reisebus um 10 Uhr am Busbahnhof (ZOB) in Herborn; die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Die Kosten für Busfahrt und Mittagessen (exklusive der Getränke) betragen für Vereinsmitglieder 47 Euro, für Nichtmitglieder 52 Euro. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Verbindliche Anmeldungen nimmt bis zum 31. August Birgit Ernst unter Telefon 02772-708413 oder per mail an b.ernst@herborn.de entgegen.