Für Rollator-Führerschein anmelden 

Herborn. Wie sitzt man richtig auf einem Rollator? Wie geht man mit Unebenheiten um? Wie kann man die Griffe behängen, ohne dass sich das Fahrverhalten zu sehr ändert? Antworten auf all diese Fragen erhalten Interessierte am 29. Juni und am 6. Juli (jeweils donnerstags) im AWO-Mehrgenerationenhaus Herborn. Trainingsleiter Christoph Kozina bietet den Teilnehmern die Möglichkeit zum Erwerb oder zur Auffrischung des „Rollator-Führerscheins“. Die Zusammenkünfte zum Erwerb des „Rollator-Führerscheins“ finden im Rahmen des Erzählcafés an beiden Terminen jeweils um 13.45 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Auskünfte und Anmeldungsmöglichkeiten gibt es bei Joachim Spahn unter Telefon 02772-959616 oder per E-Mail an j.spahn@awo-lahn-dill.de.