Herborn. Die SGH-Sozialgruppe Herborn plant für Montag, 5. Juni, eine Spargelfahrt nach Weiterstadt zum Bauer Lipp Erlebnis-Bauernhof. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Busbahnhof in Herborn. Die Fahrt kostet 49,90 Euro. Bis zum 31. Mai kann man sich für die Fahrt bei Kurt-Walter Meinl anmelden, entweder per E-Mail an kurt.meinl@t-online.de oder telefonisch unter 02772-81523.