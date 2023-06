Für Streetball-Turnier auf neuem Spielfeld in Herborn anmelden

Wer beim Streetball-Turnier auf der neuen Anlage am Walkmühlenweg dabei sein möchte, kann sich jetzt anmelden. (© Stadt Herborn)

Wer beim Streetball-Turnier auf der neuen Anlage am Walkmühlenweg dabei sein möchte, kann sich jetzt anmelden. (© Stadt Herborn)

Zwei Basketballkörbe, zwei Streetball-Felder: Die Anlage am Walkmühlenweg ist fertig und wird am 10. Juli eingeweiht. So funktioniert die Anmeldung.