Für Seminar„Erfolg haben bei der Stellensuche“ anmelden

Herborn. Unter dem Motto „Initiative ergreifen und Erfolg haben bei der Stellensuche“ steht ein Seminar für Frauen, das am Mittwoch, 21. Juni, in Herborn stattfindet. Bewerbungstrainerin Kristina Kinzenbach stellt auf Initiative der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar Möglichkeiten vor, wie die Adressatinnen-Gruppe passende Stellen suchen und finden kann. Das Treffen findet von 9.30 bis 12 Uhr im Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill in Herborn statt. Die Teilnehmerinnen lernen Interessantes über eine effektive Stellenrecherche, den Nutzen von Netzwerken, die Zusammenarbeit mit Personalberatungen und über das Vorgehen bei Initiativbewerbungen. Anmeldungen für Frauen, die zurück auf den Arbeitsmarkt oder sich dort anders orientieren wollen, sind per E-Mail an Limburg-Wetzlar.BCA@arbeitsagentur.de bis zum 15. Juni möglich. Weitere Auskünfte gibt es bei Iris Angrick, Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar, Telefon 06431-209521.