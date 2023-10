Gedenkfeier im FriedWald Herborn

Herborn-Hirschberg. Zum gemeinsamen Erinnern und Gedenken an die Verstorbenen lädt FriedWald am Sonntag, 15. Oktober in den FriedWald Herborn ein. Beginn ist um 14 Uhr am Andachtsplatz unweit vom FriedWald-Parkplatz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Gedenkfeier in freier Natur wird von Pfarrerin Marloth geleitet. Für die musikalische Untermalung sorgt Marco Kreissl am Dudelsack. Eingeladen sind alle, die sich dem FriedWald verbunden fühlen.