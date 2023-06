Gemeinsame Aktion gegen Alkohol im Straßenverkehr in Herborn

Herborn. Die Zahl schwerer Verkehrsunfälle zu reduzieren, die unter dem Einfluss von Alkohol verursacht werden – das ist das Ziel der „Aktion BOB“, die das Polizeipräsidium Mittelhessen 2007 in Gießen gestartet hat. Adressaten der Initiative sind junge Fahranfänger, die überproportional häufig an Zusammenstößen mit schlimmem Ausgang beteiligt seien. An sie richten sich auch drei Workshops, die am 19. Juni (Montag) ab 8 Uhr im AWO-Mehrgenerationenhaus in Herborn stattfinden.