Gerätehaus in Hirschberg ist jetzt wieder in Schuss

Im Auftrag der Stadt Herborn stellte eine Fachfirma eine neue Fertiggarage für das Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) vor dem Gerätehaus auf. Zudem wurde im Gebäude, am ehemaligen Standort des MTW, in Eigenleistung viel Zeit und Geld des Feuerwehrvereins investiert. So wurden eine Bodenerhöhung eingebaut, Trennwände errichtet und die Decke abgehängt. Die Kosten für das Material für die Decke und den Elektroanschluss trug die Stadt Herborn. Dies berichtete Vereinsvorsitzender und Wehrführer Jochen Muscheid bei der Jahresdienstversammlung der Hirschberger Freiwilligen Feuerwehr.