Geselliges Tanzen beim DRK

Herborn-Burg/Sinn-Edingen . Das Deutsche Rote Kreuz bietet regelmäßig an jedem Dienstag und Donnerstag „Geselliges Tanzen“ unter Leitung von Petra Spamer an. Tanzen ist eine komplexe Angelegenheit, die Motorik, Aufmerksamkeit, Koordination und Gleichgewicht sowie Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis beansprucht. Körper und Geist werden gleichzeitig aktiviert, was der Gesundheit zugute kommt. Jeder ist willkommen, auch ohne Partner. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich und ein kostenloser Schnupper-Besuch ist möglich. Die Tanzstunden finden jeweils dienstags von 16.30 bis 18 Uhr im Bürgerhaus Burg und donnerstags zur gleichen Zeit im Dorfgemeinschaftshaus in Edingen statt.