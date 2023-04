Gewässerqualitätsbestimmung am Rehbach

Herborn. Der Verein der Freunde der Flora Herbornensis lädt unter der Leitung von Gerhard Cunz zu einer Bestimmung der biologischen Gewässergüte am Rehbach ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 15. April, um 9 Uhr (1. Gruppe) und 10.30 Uhr (2. Gruppe) statt. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Kläranlage Guntersdorf, von wo es nur ein paar Schritte zum Rehbach sind. Damit alle einen guten Einblick haben, werden zwei Gruppen von höchstens zehn Teilnehmern gebildet. Deshalb ist eine Anmeldung per E-Mail unter: bachuntersuchung.cunz@gmx.de erforderlich. Bei Regen oder zu hohem Wasserstand im Bach wird die Veranstaltung um eine Woche auf den 22. April verschoben. Gummistiefel sind mitzubringen, Pinzetten, Siebe und Teller sind vorhanden. Die Veranstaltung ist kostenfrei, kleine Spenden sind aber willkommen.