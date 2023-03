Greifensteiner prallt in Dillenburg mit VW auf Ampel

Ein 20-jähriger Greifensteiner fuhr gegen 12.50 Uhr auf der B277 in Richtung Herborn. An der Einmündung der Berliner Straße, so berichtet es die Polizei, erkannte er offensichtlich zu spät, dass die Ampel Rotlicht zeigte, und trat voll auf die Bremse.