Herborn-Merkenbach. Der Merkenbacher Grenzgang findet am Dienstag, 28. Dezember, statt. Abmarsch ist um 10 Uhr an der Grillhütte in Merkenbach, hier gibt es nach dem Grenzgang gegen 11.45 Uhr auch Essen und Getränke. Unterwegs wird auch ein „Verpflegungsstopp“ eingelegt.