Große Sause beim Endspurt des Herborner Oktoberfestes

Mit auf der Bühne am Samstag war auch noch die Partyband „Highline“ aus der Oberpfalz, in Herborn ebenfalls keine Unbekannten sind. Den Schlusspunkt beim ordentlich besuchten Frühschoppen am Sonntag setzte traditionell der Musikverein Herbornseelbach. Festwirt Sepp Ebnet zog danach ein zufriedenes Fazit der sechs Veranstaltungstage in Herborn: „Für uns ist das immer ein ganz besonderer Saisonabschluss, weil wir sehen, dass die Mittelhessen in Sachen Feierlaune uns Bayern in nichts nachstehen.“