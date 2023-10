Grünschnitt in Herborn entsorgen

Herborn. Die Stadt Herborn nimmt an vier Samstagen im Herbst kostenfrei Grünschnitt auf dem Gelände des Baubetriebshof, Alsbachstraße, an. Die nächsten Annahmetermine für privaten Baum- und Heckenschnitt sind am 7., 14., 21. und 28. Oktober. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können Bürgerinnen und Bürger der Stadt Herborn an den Samstagen in der Zeit von 9 bis 13 Uhr kostenlos privaten Grün- und Gehölzschnitt entsorgen. Das Anliefern des Schnittgutes ist weiterhin mit Auto oder Auto mit Anhänger und Kleintransporter möglich. Gewerblicher Grünschnitt, aus Garten- und Landschaftsbau, wird nicht angenommen. Darüber hinaus kann Grünschnitt sowie andere Wertstoffe wie Altholz, Bauschutt, Altmetall, Druckerpatronen, Tonerkartuschen, CDs/DVDs wie auch Papier, Pappe und Kartonagen aus privaten Haushalten samstags in der Zeit von 8 bis 13 Uhr beim Wertstoffhof am Rehberg Herborn abgegeben werden. Die Anlieferung ist nur im Pkw (max. 2 m³ pro Tag und Anlieferer) erlaubt. Elektrokleingeräte werden nicht angenommen. Am Standort des Abfallwirtschaftszentrum Aßlar-Bechlingen werden gegen Gebühr auch größere Wertstoffmengen sowie Elektrogeräte angenommen.