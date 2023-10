Hagebutten sammeln und Wurzeln ausstechen

Herborn. Die Freunde der Flora Herbornensis e.V. laden für Samstag den 7. Oktober zu einer Doppelveranstaltung ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor der Comenius-Schule am Glascontainer. Dazu sollten kleine Eimer zum Sammeln von Hagebuttenbeeren mitgebracht werden. Was sich aus der Hagebutte alles zaubern lässt, erfahren die Sammler im Anschluss. Die Freunde der Flora halten eine umfangreiche Rezeptsammlung bereit, die eine Weiterverarbeitung der Beeren möglich macht. Wer dann noch Lust und Laune hat, darf die Flora-Freunde anschließend zum nächsten Treffpunkt um 13 Uhr am Wildkräuterbeet begleiten. Hier geht es mit dem Spaten der Beinwellwurzel zu Leibe. Wer im Januar/Februar 2024 am Salbenkurs teilnehmen möchte, der sollte sich dann mit Eimer und Spaten zu diesem Termin am Johann-Daniel-Leers-Weg an der Dill, unterhalb der AWO-Gebäude, einfinden. Beide Termine finden am gleichen Tag statt und können auch einzeln aufgesucht werden. Die Veranstaltungen werden von Anne Krüger-Zechlin geleitet und sind kostenfrei. Lediglich bei einem zukünftigen Salbenkurs wird ein kleiner Betrag für Materialkosten erhoben werden. Bei Regen findet die Veranstaltung nicht statt.