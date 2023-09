Hakenkreuz an abgebranntem Hotel bei Herborn entdeckt

Herborn. Ein schwerer Brand hat am Montag im Herborner Stadtteil Schönbach ein leer stehendes ehemaliges Hotel zerstört. Die Polizei war schon am gleichen Tag von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Nun haben die Ermittler vor Ort ein an die Wand gemaltes Hakenkreuz entdeckt. Auch am Nachbarhaus, das Asylsuchende bewohnen, fanden sie Nazi-Symbole.