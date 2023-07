Herboner setzen sich in Bewegung

Der Flugsimulator des Hörbacher Luftsportvereins ist ein Renner bei der Aktion „Herborn in motion“. (© Siegfried Gerdau)

An einigen Stellen ist am Samstag Herborn zur Sportstadt geworden: Bei der Aktion „Herborn in motion“ gab es diverse Mitmachangebote und Infostände.