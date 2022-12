Herborn: Drei Schlösser – und es reicht doch nicht

Gegen 5.30 Uhr, so berichtet es Polizeisprecher Guido Rehr, hatte der Mann sein rotes Bike der Marke Specialized mit besagten drei Schlössern an einem Fahrradständer am Herborner Bahnhof. Als er dann aber gegen 17.30 Uhr zurückgekehrt sei, seien das Rad, die drei Schlösser und ein Helm der Marke Uvex verschwunden gewesen.