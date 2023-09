Herborn: Einen Abend im Schlaraffenland des Geistes erleben

Um das zu ändern und sich bekannt zu machen, lädt die „Schlaraffia Ob der Dill“ für Montag, 25. September, um 19 Uhr zu einer besonderen Veranstaltung in die Aula der Hohen Schule in Herborn ein: Im Mittelpunkt des Abends wird ein Mitglied der Schlaraffia in Koblenz stehen, der einzige deutschsprachige Zauberphilosoph „Andino“.