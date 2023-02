Herborn: Geldbeutel samt Karten gestohlen

HERBORN. Diebe haben am Donnerstag in Herborn eine Seniorin bestohlen: Laut Polizei war die 85 Jahre alte Frau zum Einkaufen im Aldi-Lebensmittelmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße. Ihre Handtasche, in der sich auch ihre Geldbörse befand, hatte sie umhängen. Als sie gegen 12.20 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte die Frau das Fehlen ihres Portemonnaies. Offenbar hatte ein Dieb unbemerkt in die Tasche gegriffen, den Geldbeutel mit Bargeld und mehreren Karten herausgenommen und war geflüchtet. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 250 Euro.