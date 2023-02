"Herborn, helau!": Goldener Orden krönt närrisches Lebenswerk

Braun überbrachte eine nicht alltägliche Überraschung für den Herborner Erz-Karnevalisten Dieter Beate, der seit den 60er-Jahren aktiv und ehrenamtlich am närrischen Treiben in der Bärenstadt beteiligt ist: den goldenen BDK-Orden, der nur für herausragende und jahrzehntelange Verdienste um das Karnevalsbrauchtum verliehen wird. Das Publikum im Saal honorierte diese Auszeichnung für das karnevalistische Lebenswerk anschließend mit minutenlangen stehenden Ovationen, die den Jubilar, der just an diesem Abend zudem seinen 74. Geburtstag feiern durfte, sichtlich rührten.