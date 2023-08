Herborn lädt wieder zu „Stadtverführungen“ ein

Am Samstag, 23. September, kann jeder an einer Halbtagesfahrt mit dem Thema „Glocken – Natur und Kunst im Einklang“ im Lahn-Dill-Bergland teilnehmen. Die Teilnehmer gehen der Faszination der Glockenherstellung nach, unter anderem in der Glockengießerei in Sinn, im Glockenmuseum Greifenstein und in der Kirche in Ballersbach. Die Kosten betragen für die Busfahrt mit allen Besichtigungen 43 Euro. Dazu ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.