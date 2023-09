Herborn: Mann nach Brand in ehemaligem Hotel in Lebensgefahr

Herborn-Schönbach. Noch am Nachmittag roch es deutlich nach Rauch: Ein Brand im Herborner Stadtteil Schönbach hat die Feuerwehr seit Montagmorgen beschäftigt. Das Feuer in dem ehemaligen Hotel „Waldblick“ war am Vormittag unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten aber auch am Nachmittag noch an.