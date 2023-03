Herborn: Stadtverordnete sprechen über Geflüchtete

Vergangene Woche hatte Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand (SPD) im Kreistags-Hauptausschuss über die Zuteilung von weiteren Geflüchteten aus den Erstaufnahmen des Landes Hessen an den Lahn-Dill-Kreis informiert. Zudem müssen die großen Notunterkünfte, die Zelte in Wetzlar und Haiger, bis Anfang Mai und Ende Juni abgebaut werden. Einen Teil der Menschen sollen die Kommunen selbst unterbringen. Dafür gibt es eine Quote, die unter anderem nach Einwohnerzahl und Ausländeranteil berechnet werden. In Herborn geht es zunächst um 37 Personen – alle aus der Ukraine.